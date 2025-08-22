Roc de la Gardette Lanuéjols Lozère

Roc de la Gardette Marche nordique Difficile

Roc de la Gardette Parking aux alentours du Mausolée 48000 Lanuéjols Lozère Occitanie

Durée : 450 Distance : 20827.0 Tarif :

Empruntant un petit tronçon du célèbre Chemin Urbain V, cette grande et longue randonnée alterne entre paysages de landes immenses et passages en forêt rafraîchissants.

Difficile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Following a short section of the famous Chemin Urbain V, this long and challenging hike alternates between vast moorland landscapes and refreshing forest passages.

Deutsch :

Auf einem kurzen Abschnitt des berühmten Urban V Way wechselt diese große und lange Wanderung zwischen riesigen Heidelandschaften und erfrischenden Waldpassagen.

Italiano :

Seguendo un breve tratto del famoso Chemin Urbain V, questa lunga e impegnativa passeggiata alterna vasti paesaggi di brughiera a rinfrescanti tratti di bosco.

Español :

Siguiendo un corto tramo del famoso Chemin Urbain V, este largo y desafiante paseo alterna vastos paisajes de páramos con refrescantes tramos de bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère