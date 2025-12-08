Roche de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Roche de Hautepierre A pieds Difficile

Roche de Hautepierre Mairie, Mouthier Haute-Pierre 25920 Mouthier-Haute-Pierre Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7750.0 Tarif :

Ascension jusqu’à la Roche et sa croix où sont gravés des vers émouvants d’Émile Longchampt. Panorama 360° sur la vallée, les gorges de Nouailles, le massif jurassien et même le Mont Blanc.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1730

English :

Climb up to La Roche and its cross engraved with moving verses by Émile Longchampt. 360° panorama of the valley, the Nouailles Gorge, the Jura massif and even Mont Blanc.

Deutsch :

Aufstieg zum La Roche und seinem Kreuz, in das bewegende Verse von Émile Longchampt eingraviert sind. 360°-Panorama über das Tal, die Schlucht von Nouailles, das Juramassiv und sogar den Mont Blanc.

Italiano :

Salite a La Roche e alla sua croce con incisi i commoventi versi di Émile Longchampt. Vista panoramica a 360° sulla valle, le gole di Nouailles, il massiccio del Giura e persino il Monte Bianco.

Español :

Suba hasta La Roche y su cruz grabada con emotivos versos de Émile Longchampt. Vistas panorámicas de 360° sobre el valle, las gargantas de Nouailles, el macizo del Jura e incluso el Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data