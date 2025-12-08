Roche de Hautepierre Les Premiers Sapins Doubs

Roche de Hautepierre A pieds Difficulté moyenne

Roche de Hautepierre Parking de l’église à Hautepierre-le-Châtelet 25580 Les Premiers Sapins Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2970.0 Tarif :

Cette boucle est un parcours familial qui permet de découvrir la biodiversité du lieu ainsi qu’un impressionnant point de vue sur la vallée de la Loue.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/311

English :

This loop is a family trail that allows you to discover the biodiversity of the area, as well as an impressive viewpoint over the Loue valley.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist ein Familienpfad, auf dem Sie die Artenvielfalt des Ortes sowie einen beeindruckenden Aussichtspunkt über das Loue-Tal entdecken können.

Italiano :

Questo anello è un percorso per famiglie che permette di scoprire la biodiversità della zona e un punto di vista impressionante sulla valle della Loue.

Español :

Este bucle es un sendero familiar que permite descubrir la biodiversidad de la zona, así como un impresionante mirador sobre el valle del Loue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data