Rocher du Tourbillon Ornans Doubs
Rocher du Tourbillon A pieds Facile
Rocher du Tourbillon Mairie, Bonnevaux-le-Prieuré 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Balade agréable pour rallier le Rocher du Tourbillon et son panorama sur la vallée de la Brême.
Facile
English :
A pleasant walk to the Rocher du Tourbillon with its panoramic view over the Bremen valley.
Deutsch :
Angenehmer Spaziergang zum Rocher du Tourbillon mit seiner Aussicht auf das Bremen-Tal.
Italiano :
Una piacevole passeggiata fino al Rocher du Tourbillon e alla sua vista panoramica sulla valle di Brema.
Español :
Un agradable paseo hasta el Rocher du Tourbillon y su vista panorámica del valle de Bremen.
