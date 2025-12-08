Rocher du Tourbillon Ornans Doubs

Rocher du Tourbillon Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.

Rocher du Tourbillon A pieds Facile

Rocher du Tourbillon Mairie, Bonnevaux-le-Prieuré 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 3360.0

Balade agréable pour rallier le Rocher du Tourbillon et son panorama sur la vallée de la Brême.
https://explore.doubs.fr/trek/1818  

English :

A pleasant walk to the Rocher du Tourbillon with its panoramic view over the Bremen valley.

Deutsch :

Angenehmer Spaziergang zum Rocher du Tourbillon mit seiner Aussicht auf das Bremen-Tal.

Italiano :

Una piacevole passeggiata fino al Rocher du Tourbillon e alla sua vista panoramica sulla valle di Brema.

Español :

Un agradable paseo hasta el Rocher du Tourbillon y su vista panorámica del valle de Bremen.

