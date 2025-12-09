Rochers du Cerf Les Gras Doubs
Rochers du Cerf Le Théverot 25790 Les Gras Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7340.0
Un petit coin d’alpage tel qu’on peut en voir dans le massif Jurassien.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/142
English :
A little corner of an alpine pasture as you can see in the Jura mountains.
Deutsch :
Eine kleine Alm, wie man sie im Juramassiv findet.
Italiano :
Un piccolo angolo di pascolo di montagna, come si vede nelle montagne del Giura.
Español :
Un pequeño rincón de un pastizal de montaña como se puede ver en las montañas del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data