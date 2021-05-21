Rognes Caireval circuit VTT 1 Rognes Bouches-du-Rhône
Rognes Caireval circuit VTT 1 Parking Caireval 13840 Rognes Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
Circuit VTT très facile, de 3km, à Rognes, au sein de l’Espace VTT-FFC 13. Compatible handisport.
English :
Very easy 3km mountain bike circuit in Rognes, within the Espace VTT-FFC 13. Handisport-compatible.
Deutsch :
Sehr leichte, 3 km lange Mountainbike-Strecke in Rognes innerhalb des Espace VTT-FFC 13. Kompatibel mit Behindertensport.
Italiano :
Circuito di mountain bike molto facile di 3 km a Rognes, all’interno dell’Espace VTT-FFC 13. Compatibile con gli sport manuali.
Español :
Circuito de bicicleta de montaña muy fácil de 3 km en Rognes, dentro del Espace VTT-FFC 13. Compatible con Handisport.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-05-21 par Provence Tourisme