ROQUEVAIRE A la découverte du village Roquevaire Bouches-du-Rhône

ROQUEVAIRE A la découverte du village 13360 Roquevaire Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 120 Distance : 4160.0 Tarif :
Partez à la découverte des recoins secrets de Roquevaire et arpentez les ruelles de cette ville provençale située au cœur de la vallée du l’Huveaune.
English :
Discover the secret corners of Roquevaire and explore the narrow streets of this Provencal town in the heart of the Huveaune valley.
Deutsch :
Entdecken Sie die geheimen Winkel von Roquevaire und schlendern Sie durch die Gassen dieser provenzalischen Stadt, die im Herzen des Huveaune-Tals liegt.
Italiano :
Scoprite gli angoli segreti di Roquevaire e passeggiate per le stradine di questa cittadina provenzale nel cuore della valle di Huveaune.
Español :
Descubra los rincones secretos de Roquevaire y pasee por las callejuelas de esta localidad provenzal situada en el corazón del valle de Huveaune.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc naturel régional de la Sainte-Baume