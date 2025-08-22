Roue Libre Albas Lot

Roue Libre

Accueil Vélo Roue Libre 203 rue de la Carrière 46140 Albas Lot Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Dans le joli village d’Albas, ce groupe de copains, qui anime par ailleurs d’autres lieux dans le village, vous propose à la location plusieurs types de vélos VTT VTC VAE Enfants

Situé sur le passage de la Véloroute la Vallée du Lot à vélo , grand itinéraire pour les voyageurs, vous pouvez y louer vos vélos pour plusieurs jours ou simplement sur la journée avec des propositions de circuits.

https://www.rouelibre.love/ +33 9 77 91 34 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the pretty village of Albas, this group of friends, who also animate other places in the village, proposes you to rent several types of bikes MTB VTC VAE Children

Located on the Véloroute la Vallée du Lot à vélo , a great itinerary for travelers, you can rent your bikes for several days or simply for the day with proposals of circuits.

Deutsch :

In dem hübschen Dorf Albas bietet Ihnen diese Gruppe von Freunden, die auch andere Orte im Dorf belebt, verschiedene Arten von Fahrrädern zum Verleih an: Mountainbikes VTC VAE Kinder

Sie können hier Ihre Fahrräder für mehrere Tage oder auch nur für einen Tag mit verschiedenen Tourenvorschlägen mieten.

Italiano :

Nel grazioso villaggio di Albas, questo gruppo di amici, che gestisce anche altri luoghi nel villaggio, vi propone diversi tipi di biciclette a noleggio: mountain bike VTC VAE Bambini

Situato sulla Véloroute la Vallée du Lot à vélo , un itinerario ideale per i viaggiatori, è possibile noleggiare le biciclette per più giorni o semplicemente per un giorno con circuiti proposti.

Español :

En el bonito pueblo de Albas, este grupo de amigos, que también regenta otros locales en el pueblo, le ofrece varios tipos de bicicletas de alquiler: bicicletas de montaña VTC VAE Niños

Situado en la Véloroute la Vallée du Lot à vélo , un gran itinerario para los viajeros, podrá alquilar sus bicicletas para varios días o simplemente para el día con circuitos propuestos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot