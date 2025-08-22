Roule ma boule Mont-Saxonnex Haute-Savoie

Roule ma boule

Roule ma boule Route de Morsullaz 74130 Mont-Saxonnex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La nouveauté de Morsullaz ! Vivez en famille une expérience unique de jeux en bois en pleine nature. Petits en grands, faites dévaler votre boule en bois sur plus de 100 mètres de parcours.

+33 4 50 96 97 27

English : Roll my ball

The latest addition to Morsullaz! The whole family can enjoy a unique wooden play experience. Children and adults alike can race their wooden balls down a 100-metre-long course.

Deutsch :

Die Neuheit in Morsullaz! Erleben Sie mit Ihrer Familie ein einzigartiges Holzspiel-Erlebnis inmitten der Natur. Ob Groß oder Klein, lassen Sie Ihre Holzkugel auf einem über 100 Meter langen Parcours hinabgleiten.

Italiano :

L’ultima novità di Morsullaz! Tutta la famiglia potrà vivere un’esperienza unica di giochi in legno nel cuore della natura. Che siate grandi o piccini, potrete far correre la vostra palla di legno lungo un percorso di 100 metri.

Español :

¡La última incorporación a Morsullaz! Toda la familia podrá disfrutar de una experiencia única de juegos de madera en plena naturaleza. Seas mayor o pequeño, podrás correr con tu bola de madera por un recorrido de 100 metros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme