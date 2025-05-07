Route » A la découverte des vins des Coteaux du Lyonnais » (44,2km) Millery Rhône

Route » A la découverte des vins des Coteaux du Lyonnais » (44,2km)

En voiture ou à moto, partez à la découverte des vins de l’AOC des Coteaux du Lyonnais ! Ce road trip allie accueil dans les petits vignobles et suggestions d’activités autour du vin.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ +33 4 78 45 09 52

English :

By car or motorbike, discover the wines of the Coteaux du Lyonnais AOC! This road trip combines a welcome in the small vineyards and suggestions for wine-related activities.

Deutsch :

Entdecken Sie mit dem Auto oder dem Motorrad die Weine der AOC Coteaux du Lyonnais! Dieser Roadtrip verbindet Gastfreundschaft in kleinen Weingütern mit Vorschlägen für Aktivitäten rund um den Wein.

Italiano :

In auto o in moto, scoprite i vini della Coteaux du Lyonnais AOC! Questo viaggio su strada combina l’accoglienza in piccoli vigneti e proposte di attività intorno al vino.

Español :

En coche o en moto, descubra los vinos de la AOC Coteaux du Lyonnais Este viaje por carretera combina la acogida en pequeños viñedos y sugerencias de actividades en torno al vino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme