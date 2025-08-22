Route de la préhistoire Menton Alpes-Maritimes

Route de la préhistoire

Route de la préhistoire 8 avenue Boyer 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

9 sites attestant de vestiges préhistoriques sur notre territoire des grottes abris principalement, les gravures du mont Bégo dans la vallée des Merveilles, mais aussi dans un jardin, et bien sûr deux musées essentiels à Menton et à Tende.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 83 93 70 20

English : Route of prehistory

9 sites attesting to prehistoric remains in our region: caves/ shelters mainly, the engravings of Mount Bégo in the Valley of Wonders, but also in a garden, and of course two essential museums in Menton and Tende.

Deutsch : Route der Vorgeschichte

9 Stätten, die prähistorische Überreste in unserem Gebiet belegen, hauptsächlich Höhlen/Abris, die Gravuren auf dem Mont Bégo im Tal der Wunder, aber auch in einem Garten, und natürlich zwei wichtige Museen in Menton und Tende.

Italiano :

9 siti che attestano resti preistorici nella nostra regione: grotte/rifugi principalmente, le incisioni del Monte Bego nella valle delle Meraviglie, ma anche in un giardino, e naturalmente due musei essenziali a Mentone e Tenda.

Español :

9 yacimientos que atestiguan restos prehistóricos en nuestro territorio, principalmente cuevas/refugios, los grabados del Monte Bégo en el Valle de las Mervejas, pero también en un jardín, y por supuesto dos museos imprescindibles en Menton y Tende.

