Route de la Soif Ugine Savoie

Route de la Soif

Route de la Soif 73400 Ugine Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

D’Ugine à la Giettaz, cette route propose un joli circuit. Panorama exceptionnel et invitation à la découverte des alpages.

English : Thristy Road Route de la Soif

Route de la Soif (Thristy Road), links Col de l’Arpettaz Pass to col des Aravis Pass just over 15 kilometers away. The wide gravel road winds through alpine pastures where you will be able to meet local reblechon, chevrotin, and tomme cheese makers.

Deutsch :

Von Ugine nach La Giettaz bietet diese Straße eine schöne Rundfahrt. Außergewöhnliches Panorama und Einladung zur Entdeckung der Almen.

Italiano :

Da Ugine a La Giettaz, questo percorso offre un bellissimo circuito. Panorama eccezionale e invito a scoprire gli alpeggi.

Español :

De Ugine a La Giettaz, esta ruta ofrece un hermoso circuito. Panorama excepcional e invitación a descubrir los pastos de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme