Route de l’olivier du Haut-Var Tourtour Var

Route de l’olivier du Haut-Var

Route de l’olivier du Haut-Var 83690 Tourtour Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

L’olivier est l’arbre emblématique du bassin Méditerranéen. Il en a façonné les paysages.

http://www.lacs-gorges-verdon.fr/ +33 4 94 70 21 64

English : Haut-Var Olive Tree Route

The olive is the emblematic tree of the Mediterranean basin. It has shaped the landscape.

Deutsch :

Der Olivenbaum ist der symbolische Baum des Mittelmeerraums. Er hat die Landschaft geprägt.

Italiano :

L’olivo è l’albero emblematico del bacino del Mediterraneo. Ha plasmato il paesaggio.

Español :

El olivo es el árbol emblemático de la cuenca mediterránea. Ha modelado el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme