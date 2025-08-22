Route des Balcons Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Route des Balcons

Route des Balcons 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire touristique à parcourir en voiture, long de 180 km environ, qui relie St-Just-St-Rambert à Cervières.

Suivre les panneaux Route des Balcons , qui indiquent les routes à emprunter ainsi que les villages et lieux où s’arrêter pour une visite.

http://www.loireforez.com/ +33 4 77 96 08 69

English : Route des Balcons

Itinerary for tourists to follow by car, about 180 km long, which links St-Just-St-Rambert to Cervières.

Follow the signs Route des Balcons , which indicate the roads to take as well as the villages and places to stop for a visit.

Deutsch : Route des Balcons

Eine ca. 180 km lange, mit dem Auto zu befahrende Touristenroute, die St-Just-St-Rambert mit Cervières verbindet.

Folgen Sie den Schildern Route des Balcons , die die zu befahrenden Straßen sowie die Dörfer und Orte, an denen Sie für einen Besuch anhalten können, anzeigen.

Italiano :

Si tratta di un percorso turistico di circa 180 km che collega St-Just-St-Rambert a Cervières.

Seguite i cartelli Route des Balcons , che indicano le strade da percorrere, i villaggi e i luoghi da visitare.

Español : Route des Balcons

Se trata de una ruta turística de unos 180 km que une St-Just-St-Rambert con Cervières.

Siga la señalización Route des Balcons , que indica las carreteras a tomar, así como los pueblos y lugares en los que detenerse para hacer una visita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme