Route des Balcons Saint-Just-Saint-Rambert Loire
Route des Balcons Saint-Just-Saint-Rambert Loire vendredi 1 mai 2026.
Route des Balcons
Route des Balcons 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire touristique à parcourir en voiture, long de 180 km environ, qui relie St-Just-St-Rambert à Cervières.
Suivre les panneaux Route des Balcons , qui indiquent les routes à emprunter ainsi que les villages et lieux où s’arrêter pour une visite.
http://www.loireforez.com/ +33 4 77 96 08 69
English : Route des Balcons
Itinerary for tourists to follow by car, about 180 km long, which links St-Just-St-Rambert to Cervières.
Follow the signs Route des Balcons , which indicate the roads to take as well as the villages and places to stop for a visit.
Deutsch : Route des Balcons
Eine ca. 180 km lange, mit dem Auto zu befahrende Touristenroute, die St-Just-St-Rambert mit Cervières verbindet.
Folgen Sie den Schildern Route des Balcons , die die zu befahrenden Straßen sowie die Dörfer und Orte, an denen Sie für einen Besuch anhalten können, anzeigen.
Italiano :
Si tratta di un percorso turistico di circa 180 km che collega St-Just-St-Rambert a Cervières.
Seguite i cartelli Route des Balcons , che indicano le strade da percorrere, i villaggi e i luoghi da visitare.
Español : Route des Balcons
Se trata de una ruta turística de unos 180 km que une St-Just-St-Rambert con Cervières.
Siga la señalización Route des Balcons , que indica las carreteras a tomar, así como los pueblos y lugares en los que detenerse para hacer una visita.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme