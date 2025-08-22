Route des Crêtes autour de Pannecière Ouroux-en-Morvan Nièvre

Route des Crêtes autour de Pannecière Vélo à assistance électrique Difficile

Route des Crêtes autour de Pannecière 58230 Ouroux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 47000.0

Belle balade qui descend d’Ouroux-en-Morvan jusqu’au lac de Pannecière. Le long des rives, vous pourrez admirer une vue magnifique sur le plus grand lac du Morvan. La montée pour revenir au village est assez exigeante. Cette boucle offre de nombreux panoramas splendides sur la région environnante.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

A beautiful walk down from Ouroux-en-Morvan to the Lac de Pannecière. Along the shores, you can admire a magnificent view of the Morvan’s largest lake. The climb back to the village is quite demanding. This loop offers many splendid panoramas of the surrounding region.

Deutsch :

Schöne Wanderung, die von Ouroux-en-Morvan hinunter zum See von Pannecière führt. Entlang des Ufers können Sie einen herrlichen Blick auf den größten See des Morvan genießen. Der Anstieg zurück zum Dorf ist recht anspruchsvoll. Dieser Rundweg bietet zahlreiche herrliche Panoramablicke auf die umliegende Region.

Italiano :

Una bella passeggiata che scende da Ouroux-en-Morvan al Lac de Pannecière. Lungo le rive, si può ammirare una magnifica vista sul lago più grande del Morvan. La salita per tornare al villaggio è piuttosto impegnativa. Questo anello offre molte splendide viste sulla regione circostante.

Español :

Un hermoso paseo desde Ouroux-en-Morvan hasta el lago de Pannecière. A lo largo de las orillas, se puede admirar una magnífica vista del lago más grande del Morvan. La subida de vuelta al pueblo es bastante exigente. Este bucle ofrece numerosas vistas espléndidas de la región circundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data