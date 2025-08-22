Route des Légendes de Meuse et Semoy Monthermé Ardennes

Route des Légendes de Meuse et Semoy

Route des Légendes de Meuse et Semoy 08800 Monthermé Ardennes Grand Est

Au coeur du massif ardennais, surplombant les méandres de la Meuse et de la Semoy, laissez-vous transporter au pays des légendes, des fées et des seigneurs diaboliques… On a coutume de dire ici que sous chaque pierre se cache une légende. La forêt, lieu mythique par excellence, et les formes mystérieuses de la nature ont soufflé aux oreilles des hommes des histoires merveilleuses. Le Château du Diable à Roc La Tour, les Dames de Meuse à Laifour, les Quatre Fils Aymon à Bogny-sur-Meuse, les Rièzes de Rocroi des sites exceptionnels pour les plus célèbres légendes des Ardennes.

English :

In the heart of the Ardennes, overlooking the meanders of the Meuse and Semoy rivers, let yourself be transported to the land of legends, fairies and evil lords… It is customary to say here that under every stone is hidden a legend. The forest, a mythical place par excellence, and the mysterious forms of nature have breathed wonderful stories into the ears of men. The Château du Diable in Roc La Tour, the Dames de Meuse in Laifour, the Four Aymon Sons in Bogny-sur-Meuse, the Rièzes de Rocroi: exceptional sites for the most famous legends of the Ardennes.

Deutsch :

Im Herzen des Ardennenmassivs, hoch über den Mäandern der Maas und der Semoy, lassen Sie sich in das Land der Legenden, Feen und teuflischen Herren entführen… Hier pflegt man zu sagen, dass sich unter jedem Stein eine Legende verbirgt. Der Wald, ein mythischer Ort par excellence, und die geheimnisvollen Formen der Natur haben den Menschen wundersame Geschichten in die Ohren geflüstert. Das Teufelsschloss in Roc La Tour, die Dames de Meuse in Laifour, die Quatre Fils Aymon in Bogny-sur-Meuse, die Rièzes de Rocroi: außergewöhnliche Orte für die berühmtesten Legenden der Ardennen.

Italiano :

Nel cuore del massiccio delle Ardenne, affacciato sui meandri dei fiumi Mosa e Semoy, lasciatevi trasportare nella terra delle leggende, delle fate e dei signori del male… Si dice che sotto ogni pietra ci sia una leggenda. La foresta, luogo mitico per eccellenza, e le forme misteriose della natura hanno sussurrato storie meravigliose alle orecchie degli uomini. Il Castello del Diavolo a Roc La Tour, le Dame della Mosa a Laifour, i Quattro Figli di Aymon a Bogny-sur-Meuse, i Rièzes di Rocroi: luoghi eccezionali per le più famose leggende delle Ardenne.

Español :

En el corazón del macizo de las Ardenas, con vistas a los meandros de los ríos Mosa y Semoy, déjese transportar al país de las leyendas, las hadas y los señores del mal… Se dice que debajo de cada piedra hay una leyenda. El bosque, lugar mítico por excelencia, y las formas misteriosas de la naturaleza han susurrado a los oídos de los hombres historias maravillosas. El Castillo del Diablo en Roc La Tour, las Damas del Mosa en Laifour, los Cuatro Hijos de Aymon en Bogny-sur-Meuse, los Rièzes de Rocroi: lugares excepcionales para las leyendas más famosas de las Ardenas.

