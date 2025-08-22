Route des panoramas et paysages (voiture ou moto 146,5 km) Chaponost Rhône

Route des panoramas et paysages (voiture ou moto 146,5 km)

Route des panoramas et paysages (voiture ou moto 146,5 km) Route des Pins 69630 Chaponost Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit en toute liberté pour partir à la découverte des Monts du Lyonnais. Au programme des paysages variés, du patrimoine et des routes offrant de magnifiques panoramas.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ +33 4 82 90 10 85

A circuit in complete freedom to discover the Monts du Lyonnais. On the program: varied landscapes, heritage and roads offering magnificent panoramas.

Eine Rundreise in völliger Freiheit, um die Monts du Lyonnais zu entdecken. Auf dem Programm stehen abwechslungsreiche Landschaften, Kulturerbe und Straßen mit herrlichen Panoramen.

Un tour completamente gratuito alla scoperta dei Monts du Lyonnais. In programma: paesaggi variegati, patrimonio e strade che offrono magnifici panorami.

Una excursión totalmente gratuita para descubrir los Montes del Lyón. En el programa: paisajes variados, patrimonio y carreteras que ofrecen magníficos panoramas.

