Route des Peintures Murales et Sculptures en Astarac Masseube Gers

Route des Peintures Murales et Sculptures en Astarac

Route des Peintures Murales et Sculptures en Astarac 2 avenue Jules Duffort 32140 Masseube Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Promenez vous d’églises en églises à la découverte des peintures murales et des sculptures du sud du Gers. Les édifices religieux que vous découvrirez datent du XIIe au XIXe siècle.

https://www.route-peintures-murales-gers.fr/ +33 5 62 66 12 22

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English :

Stroll from church to church, discovering the murals and sculptures of the southern Gers. The religious buildings you’ll discover date from the 12th to the 19th century.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang von Kirche zu Kirche und entdecken Sie die Wandmalereien und Skulpturen im südlichen Gers. Die religiösen Gebäude, die Sie entdecken werden, stammen aus dem 12. bis 19.

Italiano :

Passeggiate di chiesa in chiesa per scoprire i murales e le sculture del Gers meridionale. Gli edifici religiosi che scoprirete risalgono al periodo compreso tra il XII e il XIX secolo.

Español :

Pasee de iglesia en iglesia para descubrir los murales y esculturas del sur del Gers. Los edificios religiosos que descubrirá datan de los siglos XII al XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme