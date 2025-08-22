Route des trésors Boucle n°6/n°7 Montrésor Indre-et-Loire

Route des trésors Boucle n°6/n°7 En VTC

Route des trésors Boucle n°6/n°7 37460 Montrésor Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France®, Montrésor vous dévoile ses ruelles médiévales, sa promenade au bord de l’Indrois et son château du XVe siècle. D’autres trésors vous attendent près de Villeloin-Coulangé et Nouans les Fontaines.

+33 2 47 92 70 71

English : Treasure Route Loop n°6/n°7

Combining nature and heritage, this loop links up Montrésor with its château, collegiate church and riverbanks with Villeloin-Coulangé where you can admire the remains of a Benedictine abbey. Such gorgeous surroundings will get you hopping on and off your bike to get a closer look!

Deutsch : Schatzroute Schleife Nr. 6/Nr. 7

Diese Tour zwischen Natur und Erbe führt von Montrésor mit seinem Schloss, der Stiftskirche, den Balcons de l’Indrois nach Villeloin-Coulangé und den Ruinen der früheren Benediktinerabtei, ihr befestigtes Tor… Sie werden also mehrfach anhalten müssen, um diese schönen Orte zu bewundern.

Italiano :

Classificato come uno dei più bei villaggi di Francia®, Montrésor rivela le sue strade medievali, la sua passeggiata lungo il fiume Indrois e il suo castello del XV secolo. Altri tesori vi attendono nei pressi di Villeloin-Coulangé e Nouans les Fontaines.

Español : Ruta del Tesoro Bucle n°6/n°7

Clasificado como uno de los Pueblos más Bonitos de Francia®, Montrésor revela sus calles medievales, su paseo a lo largo del río Indrois y su castillo del siglo XV. Otros tesoros le esperan cerca de Villeloin-Coulangé y Nouans les Fontaines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire