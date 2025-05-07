Route des Villes et villages médiévaux (73,7km) Montagny Rhône

vendredi 1 août 2025.

Route des Villes et villages médiévaux (73,7km)

Parking des douves 69700 Montagny Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Parcourez les Monts du Lyonnais à la découverte des villes et villages médiévaux possédant un riche patrimoine architectural. Laissez-vous emporter par ce voyage dans le temps au fil de ruelles pittoresques qui vous livreront quelques secrets bien gardés.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ +33 4 78 45 09 52

English :

Stroll through the Monts du Lyonnais to discover medieval towns and villages with a rich architectural heritage. Let yourself be carried away by this journey back in time through picturesque alleys that will reveal some well-kept secrets.

Deutsch :

Durchstreifen Sie die Monts du Lyonnais und entdecken Sie mittelalterliche Städte und Dörfer mit einem reichen architektonischen Erbe. Lassen Sie sich auf dieser Zeitreise durch malerische Gassen treiben, die Ihnen das ein oder andere gut gehütete Geheimnis verraten werden.

Italiano :

Viaggiate attraverso i Monts du Lyonnais per scoprire città e villaggi medievali con un ricco patrimonio architettonico. Lasciatevi trasportare da questo viaggio nel tempo lungo le pittoresche strade che vi sveleranno alcuni segreti ben custoditi.

Español :

Recorra los Montes del Lyón para descubrir ciudades y pueblos medievales con un rico patrimonio arquitectónico. Déjese llevar por este viaje en el tiempo a lo largo de las pintorescas calles que le revelarán algunos secretos bien guardados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme