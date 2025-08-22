Route des Vins de Savoie Saint-Pierre-d’Albigny Savoie

Route des Vins de Savoie

Route des Vins de Savoie 73250 Saint-Pierre-d’Albigny Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Balisée par des panneaux, elle serpente à travers le vignoble AOC du département pour faire connaître ses différents crus…

+33 4 79 33 44 16

English :

Signposted, it winds its way through the department’s AOC vineyards to showcase its various vintages…

Deutsch :

Mit Schildern markiert, schlängelt er sich durch die AOC-Weinberge des Departements, um seine verschiedenen Crus bekannt zu machen…

Italiano :

Segnalato, si snoda attraverso i vigneti AOC del dipartimento per far conoscere i suoi diversi cru…

Español :

Señalizado, serpentea por los viñedos de la AOC del departamento para presentar sus diferentes crus…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme