Route des Vins Mâconnais Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Route des Vins Mâconnais

Route des Vins Mâconnais 71460 Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 75000.0 Tarif :

Tout au sud de la Bourgogne , le vignoble du Mâconnais dégage un petit air du Midi. On produit ici des vins blancs ronds et frais, riches en arômes mais aussi quelques vins rouges gourmands.

https://tournus-tourisme.com/

English :

Just south of Burgundy, the Mâconnais vineyards exude an air of the Midi. The white wines produced here are round and fresh, rich in aroma, as well as some gourmet reds.

Deutsch :

Das Weinbaugebiet Mâconnais liegt ganz im Süden von Burgund und verströmt einen Hauch von Südfrankreich. Hier werden runde, frische und aromareiche Weißweine, aber auch einige leckere Rotweine produziert.

Italiano :

Nell’estremo sud della Borgogna, i vigneti del Mâconnais emanano un’aria da Midi. I vini bianchi prodotti qui sono rotondi e freschi, ricchi di aromi, e ci sono anche alcuni deliziosi vini rossi.

Español :

En pleno sur de Borgoña, los viñedos de Mâconnais desprenden un aire de Midi. Los vinos blancos que se producen aquí son redondos y frescos, ricos en aromas, y también hay tintos deliciosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data