ROUTE DES VINS « VIGNOBLE DE GRAND-LIEU » Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique

ROUTE DES VINS « VIGNOBLE DE GRAND-LIEU » Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

ROUTE DES VINS « VIGNOBLE DE GRAND-LIEU »

ROUTE DES VINS « VIGNOBLE DE GRAND-LIEU » 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 118000.0 Tarif :

Sur les routes des vins, ce circuit oenotouristique de 118km en voiture vous emmène à la rencontre d’un lac mystérieux. A quelques kilomètres de Nantes se trouve le Lac de Grand-Lieu. Cette véritable réserve ornithologique,où les oiseaux sont rois, cohabite à merveille avec les parcelles de vignes.

http://www.grandlieu-tourisme.fr/ +33 2 40 78 73 88

English :

On the wine roads, this 118km wine tour by car takes you to a mysterious lake. A few kilometres from Nantes is the Grand-Lieu Lake. This real ornithological reserve, where the birds are kings, cohabits marvelously with the parcels of vines.

Deutsch :

Auf den Weinstraßen führt Sie diese 118 km lange Weintourismus-Rundreise mit dem Auto zu einem geheimnisvollen See. Nur wenige Kilometer von Nantes entfernt befindet sich der Lac de Grand-Lieu. Dieses wahre Vogelschutzgebiet, in dem die Vögel König sind, lebt wunderbar mit den Weinbergen zusammen.

Italiano :

Sulle strade del vino, questo tour di 118 km in auto vi porterà a un lago misterioso. A pochi chilometri da Nantes si trova il Lac de Grand-Lieu. Questa vera e propria riserva ornitologica, dove gli uccelli sono i re, convive meravigliosamente con gli appezzamenti di vite.

Español :

En las carreteras del vino, esta ruta del vino de 118 km en coche le lleva a un misterioso lago. A pocos kilómetros de Nantes se encuentra el lago de Grand-Lieu. Esta auténtica reserva ornitológica, donde los pájaros son los reyes, convive maravillosamente con las parcelas de viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire