Route du basalte Montbrison Loire

Route du basalte Montbrison Loire vendredi 1 août 2025.

Route du basalte

Route du basalte 42600 Montbrison Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire touristique balisé pour découvrir la plaine et les coteaux du Forez en voiture. Suivre les panneaux indiquant les villages et points d’intérêt où s’arrêter.

https://www.loireforez.com/ +33 4 77 96 08 69

English : Route du basalte

Itinéraire touristique balisé pour découvrir la plaine et les coteaux du Forez en voiture. Suivre les panneaux indiquant les villages et points d’intérêt où s’arrêter.

Environ 162 km.

Deutsch : Route du basalte

Itinéraire touristique balisé pour découvrir la plaine et les coteaux du Forez en voiture. Suivre les panneaux indiquant les villages et points d’intérêt où s’arrêter.

Environ 162 km.

Italiano :

Un itinerario segnalato per esplorare in auto la piana e le colline del Forez. Seguite le indicazioni per i villaggi e i punti di interesse dove potete fermarvi.

Español : Route du basalte

Un itinerario señalizado para explorar la llanura y las laderas de Forez en coche. Siga las indicaciones hacia los pueblos y puntos de interés donde podrá detenerse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme