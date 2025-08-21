Route du Mimosa Grasse Alpes-Maritimes

Route du Mimosa

Route du Mimosa 06130 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce parcours touristique, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre bleu azur et jaune soleil…

https://routedumimosa.com/ +33 4 93 36 66 66

English : Route du Mimosa

This sightseeing route, best enjoyed from January to March, is a symbol of winter on the Côte d’Azur, a land with a mild climate that makes this drive a virtual vacation from behind the wheel of your vehicle, surrounded by azure blue and sunny yellow.

Deutsch : Die Mimosen-Route

Diese touristische Route, die von Januar bis März empfohlen wird, ist typischerweise das Symbol der winterlichen Côte d’Azur, die bei mildem Klima eine Art Wanderurlaub zwischen Azurblau und Sonnengelb bietet…

Italiano :

Questo itinerario turistico, consigliato da gennaio a marzo, simboleggia perfettamente la Costa Azzurra nella stagione invernale che offre sotto un clima mite una sorta di vacanza itinerante tra l’azzurro del cielo e il giallo del sole…

Español :

Esta ruta turística, recomendada de enero a marzo, es el símbolo típico de una Costa Azul invernal que ofrece una especie de vacaciones itinerantes entre el sol azul y amarillo en un clima suave..

