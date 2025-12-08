Route du mimosa Tanneron Var

Route du mimosa

Route du mimosa Place de la Mairie 83440 Tanneron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cet itinéraire touristique de 130 km, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre bleu azur et jaune soleil.

https://www.routedumimosa.com/ +33 4 94 76 01 02

English : Mimosa touristic road

This 130 km tourist route, recommended from January to March, is the epitome of the Côte d’Azur in winter, with its mild climate offering a kind of itinerant holiday between azure blue and sunny yellow.

Deutsch :

Diese 130 km lange touristische Route, die von Januar bis März empfohlen wird, ist ein typisches Symbol für die winterliche Côte d’Azur, die in einem milden Klima eine Art Wanderurlaub zwischen Azurblau und Sonnengelb anbietet.

Italiano :

Questo itinerario di 130 km, consigliato da gennaio a marzo, è l’emblema della Costa Azzurra in inverno, con il suo clima mite che offre una sorta di vacanza itinerante tra l’azzurro e il giallo del sole.

Español :

Este itinerario de 130 km, recomendado de enero a marzo, es el epítome de la Costa Azul en invierno, con su clima suave que ofrece una especie de vacaciones itinerantes entre el azul celeste y el amarillo soleado.

