Route N°11- Col de Bugalaran Aramits Pyrénées-Atlantiques

Route N°11- Col de Bugalaran Place du Guirail 64570 Aramits Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Bref mais intense, le col de Bugalaran est à se garder sous le coude pour clôturer une sortie sans soubresaut ou pour ajouter au compteur une ultime ascension. Sous ses airs facile à expédier , le Bugalaran sait se faire respecter avec ses passages à 10 % et ses ruptures de pentes entre autres.

Short but intense, the Bugalaran pass should be reserved to either finish an easy stage or to add a final ascent to your milometer. With its « easy-to-climb » aspect, the Bugalaran earns its respect with its 10% sections, its incline and other winding ramps.

Der kurze, aber intensive Bugalaran-Pass sollte nicht aus den Augen gelassen werden, wenn Sie eine Tour ohne Ruckeln beenden oder einen letzten Anstieg auf Ihrem Tacho haben wollen. Der Bugalaran sieht zwar aus wie ein « leicht zu bewältigender » Pass, aber er ist mit seinen Passagen mit 10 % Steigung und seinen Abbrüchen sehr respektvoll.

Breve ma intenso, il passo di Bugalaran è da tenere sotto il gomito per chiudere una gita senza scossoni o per aggiungere un’ultima salita al banco. Sotto l’aspetto « facile », il Bugalaran sa farsi rispettare con i suoi passaggi al 10% e le sue rotture di pendenza, tra le altre cose.

Corto pero intenso, el puerto de Bugalaran debe reservarse para terminar bien una salida fácil o para sumar al cuentakilómetros un ascenso final. Con su aspecto de « fácil de subir », el Bugalaran se hace respetar con sus tramos al 10%, sus desniveles y otras rampas tortuosas.

