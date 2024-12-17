Route N°21 Oloron-Montory, les collines du Pays basque Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Route N°21 Oloron-Montory, les collines du Pays basque
Vélo de route
Difficulté moyenne

Boulevard Francois Mitterrand
64400 Oloron-Sainte-Marie
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Durée :
Distance : 52000.0

Une boucle agréable entre le Béarn et la Soule, pour rouler en lisière du Pays basque au milieu des prairies. Après une mise en jambes dans la vallée des mousquetaires du Barétous, quelques petites bosses et des routes tranquilles vous conduisent dans la vallée de Barcus, intimiste et champêtre.

English :

A pleasant circuit between Bearn and Soule, to ride on the edge of the Basque Country in the middle of green meadows. After a warm-up in the Barétous, Valley of the Musketeers, small hills and quiet paths lead you to the intimate and rural Barcus Valley.

Deutsch :

Eine angenehme Schleife zwischen dem Béarn und Soule, um am Rande des Baskenlandes inmitten von Wiesen zu fahren. Nach einem Aufwärmtraining im Tal der Musketiere von Barétous führen Sie einige kleine Buckel und ruhige Straßen in das intime und ländliche Tal von Barcus.

Italiano :

Un piacevole anello tra Béarn e Soule, per pedalare ai margini dei Paesi Baschi in mezzo ai prati. Dopo il riscaldamento nella valle dei Moschettieri di Barétous, alcune piccole asperità e strade tranquille conducono all’intima e rurale valle del Barcus.

Español :

Un agradable circuito entre Béarn y Soule, para cabalgar al borde del País Vasco en medio de verdes prados. Después de un calentamiento en el valle de los mosqueteros de Barétous, unas pequeñas colinas y caminos tranquilos te llevan al valle de Barcus, íntimo y rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine