Route N°9 La Madeleine (col de Sustary) Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Classé en toute subjectivité itinéraire le plus confidentiel et le plus esthétique du piémont basco-béarnais, ces 50 km se savourent en esthète de la petite reine. Un large éventail de profils, d’ambiances et de perspectives se succèdent au plus grand bonheur des cyclistes de passage et du cru.

English : Route N°9 La Madeleine (col de Sustary)

Classified in all subjectivity as the most confidential and most aesthetic route in the Basque-Béarnaise foothills, these 50 km to be savoured as an aperitif for the “little queen”. A wide range of profiles, atmospheres and perspectives follow one another to the delight of visiting cyclists and loca

Deutsch : Route N°9 La Madeleine (col de Sustary)

Diese 50 km lange Strecke, die subjektiv als die vertraulichste und ästhetischste Route des Piemont Basco-Bearnais eingestuft wurde, kann von einem Ästheten der kleinen Königin genossen werden. Ein breites Spektrum an Profilen, Stimmungen und Perspektiven wechseln sich ab, zur großen Freude von durchreisenden und einheimischen Radfahrern.

Italiano :

Classificato come il percorso più riservato ed estetico del Piemonte Basco-Béarn, questi 50 km possono essere assaporati come un’esteta della piccola regina. Una vasta gamma di profili, atmosfere e prospettive si susseguono per la gioia dei ciclisti locali e di quelli in visita.

Español : Route N°9 La Madeleine (col de Sustary)

Clasificada en toda subjetividad como la ruta más confidencial y más estética del piedemonte vasco-bearnés, estos 50 km se saborean como un aperitivo de la “pequeña reina”. Una amplia gama de perfiles, atmósferas y perspectivas se suceden para el deleite de los ciclistas de paso y de los locales.

