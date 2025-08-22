Route Napoléon Laffrey à Grenoble Vizille Isère

Route Napoléon Laffrey à Grenoble

Route Napoléon Laffrey à Grenoble 38220 Vizille Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Si vous suivez la route Napoléon de Grenoble à Golf Juan, vous traverserez le Sud Grenoblois de Laffrey à Brié et Angonnes. Des paysages vallonés avec des haltes comme la prairie de La rencontre à Laffrey ou le Domaine de Vizille.

English : Route Napoléon Laffrey à Grenoble

If you follow the Napoleon road from Grenoble to Golf Juan, you will cross the South Grenoble area from Laffrey to Brié and Angonnes. Undulating landscapes with stops such as the meadow of La rencontre in Laffrey or the Domaine de Vizille.

Deutsch : Route Napoléon Laffrey à Grenoble

Wenn Sie der Route Napoléon von Grenoble nach Golf Juan folgen, durchqueren Sie den Süden Grenobles von Laffrey nach Brié et Angonnes. Hügelige Landschaften mit Zwischenstopps wie der Wiese La rencontre in Laffrey oder der Domaine de Vizille.

Italiano :

Seguendo la strada napoleonica da Grenoble a Golf Juan, si attraversa il sud di Grenoble da Laffrey a Brié et Angonnes. Paesaggi collinari con soste come il prato di La rencontre a Laffrey o il Domaine de Vizille.

Español : Route Napoléon Laffrey à Grenoble

Si sigue la carretera Napoleón de Grenoble a Golf Juan, atravesará el sur de Grenoble desde Laffrey hasta Brié et Angonnes. Paisajes de colinas con paradas como la pradera de La rencontre en Laffrey o el Domaine de Vizille.

