Route « Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier » (voiture ou moto 45,4km) Chabanière Rhône

Route « Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier » (voiture ou moto 45,4km) route des aqueducs 69440 Chabanière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Sur cet itinéraire, ce sont plusieurs vestiges de l’Aqueduc romain du Gier que vous allez découvrir. Ponts, murs, regards, enfilades d’arches, autant de vestiges qui se dressent dans la campagne lyonnaise depuis plus de 2000 ans.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ +33 4 78 19 91 65

English :

On this itinerary, you will discover several remains of the Roman Aqueduct of Gier. Bridges, walls, manholes, rows of arches, so many vestiges that have stood in the Lyon countryside for over 2000 years.

Deutsch :

Auf dieser Route werden Sie mehrere Überreste des römischen Aquädukts des Flusses Gier entdecken. Brücken, Mauern, Schächte, Bogenreihen all diese Überreste stehen seit mehr als 2000 Jahren in der Landschaft um Lyon.

Italiano :

Lungo questo percorso, scoprirete diversi resti dell’acquedotto romano del Gier. Ponti, muri, tombini, archi, tanti resti che si ergono nella campagna lionese da oltre 2000 anni.

Español :

En esta ruta, descubrirá varios restos del acueducto romano del Gier. Puentes, murallas, pozos de registro, hileras de arcos, tantos restos que han permanecido en la campiña lionesa durante más de 2000 años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme