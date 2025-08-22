Route Sur les traces du patrimoine confidentiel (102,6km)

Expert du territoire vous avez envie de découvrir une face un peu moins connue des Monts du Lyonnais ? Suivez cette route qui vous mènera vers un patrimoine plus confidentiel. Des lieux moins fréquentés qui ont de belles histoires à vous raconter …

Are you an expert of the area and would like to discover a little less known side of the Monts du Lyonnais? Follow this road which will lead you to a more confidential heritage. Less frequented places that have beautiful stories to tell you …

Als Experte für die Region haben Sie Lust, eine etwas weniger bekannte Seite der Monts du Lyonnais zu entdecken? Folgen Sie dieser Straße, die Sie zu einem vertraulicheren Kulturerbe führt. Weniger besuchte Orte, die Ihnen schöne Geschichten zu erzählen haben…

Siete esperti della zona e volete scoprire un lato meno conosciuto dei Monts du Lyonnais? Seguite questo percorso che vi condurrà a un patrimonio più riservato. Luoghi meno frequentati che hanno belle storie da raccontare…

¿Es usted un experto en la zona y quiere descubrir un lado menos conocido de los Montes del Lyón? Siga esta ruta que le llevará a un patrimonio más confidencial. Lugares menos frecuentados que tienen hermosas historias que contar…

