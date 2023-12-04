Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais Le Biot Haute-Savoie

Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais Le Biot Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais

Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais 74430 Le Biot Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Goûtez les saveurs et découvrez les savoir-faire des producteurs, éleveurs, artisans et restaurateurs réunis autour de la Charte Route Terroir et Savoir-Faire du Haut-Chablais .

https://www.panierterroiretsavoirfaire.fr/

English : Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais

Come and try our produce and find out about how we work, along with other producers, breeders, artisans and restaurateurs who’ve signed up to the “Route Terroir et Savoir-Faire du Haut-Chablais” charter.

Deutsch :

Probieren Sie die Geschmäcker und entdecken Sie das Know-how der Produzenten, Züchter, Handwerker und Gastronomen, die sich um die Charta « Route Terroir et Savoir-Faire du Haut-Chablais » versammelt haben.

Italiano :

Assaggiate i sapori e scoprite il know-how di produttori, allevatori, artigiani e ristoratori riuniti intorno alla carta « Route Terroir » e « Savoir-Faire » dell’Haut-Chablais.

Español :

Deguste los sabores y descubra el saber hacer de los productores, ganaderos, artesanos y restauradores reunidos en torno a la carta « Route Terroir » y « Savoir-Faire » del Haut-Chablais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme