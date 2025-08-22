Route touristique des côtes de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Route touristique des côtes de Toul Adultes Voiture

Route touristique des côtes de Toul 1 Place Charles de Gaulle 54200 Toul Meurthe-et-Moselle Grand Est

Découvrez la Route touristique des Côtes de Toul et les vins de son AOC, pépites gastronomiques riches en couleurs ! Gris, rouges et blancs, le vignoble dispose de formidables atouts autour de trois cépages essentiels le Gamay (63 %), le Pinot Noir (23 %) et l’Auxerrois (11 %).

Viticulteurs

Plus de dix domaines répartis sur 8 villages et s’étalant sur un axe Nord/Sud long de 20 km autour de la ville de Toul produisent aujourd’hui les fameux vins des Côtes de Toul. Ces passionnés vous proposent tout au long de l’année de venir découvrir leur production.

Balades et randonnées

Découvrez les magnifiques paysages des Côtes de Toul à vélo ou à pied avec les circuits et les merveilles du Parc Naturel Régional de Lorraine, de l’Association des Sentiers de la Linotte au nord et l’Association des Sentiers des Deuilles au sud.

Les curiosités

Le long de la route des Côtes de Toul, arrêtez-vous un instant pour découvrir quelques pépites du territoire. Histoire, artisanat ou loisir, il y en a pour tous les goûts !

Se reposer et se restaurer

Sur la route, plusieurs hébergements, restaurants et producteurs locaux vous accueillent pour vous faire passer un agréable séjour.

Possibilité de visite pour les groupes toute l’année sur réservation au 03 83 64 90 60 ou par mail à groupe@tourisme-terrestouloises.com

https://tourisme-terrestouloises.com/ +33 3 83 64 90 60

English :

Discover the Côtes de Toul tourist route and the wines of its AOC, gastronomic nuggets rich in color! Grey, red and white, the vineyard has tremendous assets around three essential grape varieties: Gamay (63%), Pinot Noir (23%) and Auxerrois (11%).

Winegrowers

More than ten estates spread out over 8 villages on a 20 km long North/South axis around the city of Toul produce the famous Côtes de Toul wines. These passionate people invite you to come and discover their production all year long.

Walks and hikes

Discover the magnificent landscapes of the Côtes de Toul by bike or on foot with the circuits and wonders of the Regional Natural Park of Lorraine, the Association of the Linotte Trails in the north and the Association of the Deuilles Trails in the south.

The sights

Along the Côtes de Toul road, stop for a moment to discover some of the region’s nuggets. History, crafts or leisure, there is something for everyone!

Resting and eating

On the road, several accommodations, restaurants and local producers welcome you to make you spend a pleasant stay.

Possibility of visit for groups all year long on reservation at 03 83 64 90 60 or by mail at groupe@tourisme-terrestouloises.com

Deutsch :

Entdecken Sie die Touristenroute der Côtes de Toul und die Weine ihrer AOC, farbenprächtige gastronomische Nuggets! Ob grau, rot oder weiß, das Weinbaugebiet verfügt über großartige Trümpfe rund um die drei wichtigsten Rebsorten: Gamay (63 %), Pinot Noir (23 %) und Auxerrois (11 %).

Winzer

Mehr als zehn Weingüter in acht Dörfern, die sich auf einer 20 km langen Nord-Süd-Achse um die Stadt Toul herum verteilen, produzieren heute die berühmten Weine der Côtes de Toul. Diese leidenschaftlichen Weinliebhaber bieten Ihnen das ganze Jahr über die Möglichkeit, ihre Produktion zu entdecken.

Spaziergänge und Wanderungen

Entdecken Sie die wunderschönen Landschaften der Côtes de Toul mit dem Fahrrad oder zu Fuß mit den Rundwegen und Wundern des Parc Naturel Régional de Lorraine, der Association des Sentiers de la Linotte im Norden und der Association des Sentiers des Deuilles im Süden.

Die Sehenswürdigkeiten

Halten Sie entlang der Straße der Côtes de Toul einen Moment an, um einige Nuggets der Region zu entdecken. Geschichte, Kunsthandwerk oder Freizeitaktivitäten hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Ausruhen und essen

Unterwegs empfangen Sie mehrere Unterkünfte, Restaurants und lokale Produzenten, um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Besichtigungen für Gruppen sind das ganze Jahr über nach vorheriger Reservierung unter 03 83 64 90 60 oder per E-Mail an groupe@tourisme-terrestouloises.com möglich

Italiano :

Scoprite l’itinerario turistico delle Côtes de Toul e i vini della sua AOC, pepite gastronomiche ricche di colore! Grigio, rosso e bianco, il vigneto ha un enorme patrimonio attorno a tre vitigni essenziali: Gamay (63%), Pinot Noir (23%) e Auxerrois (11%).

Viticoltori

Più di dieci tenute distribuite in 8 villaggi e che si estendono lungo un asse nord/sud di 20 km intorno alla città di Toul producono i famosi vini Côtes de Toul. Questi appassionati vi invitano a venire a scoprire la loro produzione durante tutto l’anno.

Passeggiate ed escursioni

Scoprite i magnifici paesaggi delle Côtes de Toul in bicicletta o a piedi con i circuiti e le meraviglie del Parco Naturale Regionale della Lorena, dell’Association des Sentiers de la Linotte a nord e dell’Association des Sentiers des Deuilles a sud.

Le attrazioni

Lungo la strada delle Côtes de Toul, fermatevi un attimo per scoprire alcune chicche della regione. Storia, artigianato o tempo libero, ce n’è per tutti i gusti!

Riposare e mangiare

Lungo il percorso, diverse strutture ricettive, ristoranti e produttori locali vi accoglieranno per rendere piacevole il vostro soggiorno.

Le visite per gruppi sono possibili tutto l’anno su prenotazione al numero 03 83 64 90 60 o via e-mail a groupe@tourisme-terrestouloises.com

Español :

Descubra la ruta turística de Côtes de Toul y los vinos de su AOC, ¡grandes pepitas gastronómicas ricas en color! De color gris, rojo y blanco, el viñedo cuenta con enormes activos en torno a tres variedades de uva esenciales: Gamay (63%), Pinot Noir (23%) y Auxerrois (11%).

Viticultores

Más de diez fincas repartidas en 8 pueblos y que se extienden a lo largo de un eje norte/sur alrededor de la ciudad de Toul producen los famosos vinos Côtes de Toul. Estos entusiastas le invitan a venir a descubrir su producción durante todo el año.

Paseos y excursiones

Descubra los magníficos paisajes de las Côtes de Toul en bicicleta o a pie con los circuitos y maravillas del Parque Natural Regional de Lorena, la Association des Sentiers de la Linotte al norte y la Association des Sentiers des Deuilles al sur.

Las vistas

A lo largo de la carretera de Côtes de Toul, deténgase un momento para descubrir algunas de las pepitas de la región. Historia, artesanía u ocio, ¡hay para todos los gustos!

Descansar y comer

En el camino, varios alojamientos, restaurantes y productores locales le dan la bienvenida para que su estancia sea agradable.

Las visitas para grupos son posibles durante todo el año previa reserva en el teléfono 03 83 64 90 60 o por correo electrónico en groupe@tourisme-terrestouloises.com

