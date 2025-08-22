Route touristique du Col de Joux Plane Verchaix Haute-Savoie

Route touristique du Col de Joux Plane

Route touristique du Col de Joux Plane 74440 Verchaix Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Route touristique qui relie la vallée du Haut Giffre à Morzine, par un col situé à 1790m. Tout au long de cette montée, vous pourrez aussi bien découvrir le patrimoine architectural que naturel de la région (Panorama sur la Chaîne du Mont Blanc).

+33 4 50 34 49 36

English : Joux Plane touristique road.

Tourist Road which connects the Giffre valley to Morzine, by a road located at 1790m. Throughout this climb, you can discover the architectural and natural heritage to the region (Panorama on the chain of the Mont Blanc).

Deutsch :

Touristische Route, die das Tal des Haut Giffre über einen Pass auf 1790 m mit Morzine verbindet. Während des gesamten Anstiegs können Sie sowohl das architektonische als auch das natürliche Erbe der Region entdecken (Panorama auf die Mont-Blanc-Kette).

Italiano :

Itinerario turistico che collega la valle dell’Haut Giffre a Morzine, attraverso un passo a 1790 m di altitudine. Lungo il percorso, potrete scoprire il patrimonio architettonico e naturale della regione (vista panoramica sul massiccio del Monte Bianco).

Español :

Ruta turística que une el valle de Haut Giffre con Morzine, a través de un paso a 1790 m. A lo largo del camino, podrá descubrir el patrimonio arquitectónico y natural de la región (vista panorámica de la cordillera del Mont Blanc).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme