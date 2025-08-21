Route touristique du Col de la Ramaz Mieussy Haute-Savoie

Route touristique du Col de la Ramaz

Route touristique du Col de la Ramaz 74440 Mieussy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Col mythique du Tour de France, il permet de passer du plateau de Sommand à celui de Praz de Lys. Point de vue exceptionnel sur la chaîne du Mont Blanc.

+33 4 50 34 25 05

English : Col de la Ramaz tourist route

A mythical Tour de France pass, it takes you from the Sommand plateau to the Praz de Lys plateau. Exceptional views of the Mont Blanc chain.

Deutsch :

Mythischer Pass der Tour de France, über den man von der Hochebene von Sommand zur Hochebene von Praz de Lys gelangt. Außergewöhnlicher Aussichtspunkt mit Blick auf die Mont-Blanc-Kette.

Italiano :

Mitico passo del Tour de France, permette di passare dall’altopiano di Sommand all’altopiano di Praz de Lys. Vista eccezionale sulla catena del Monte Bianco.

Español :

Paso mítico del Tour de Francia, permite pasar de la meseta de Sommand a la de Praz de Lys. Vista excepcional de la cadena del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme