Route touristique du Col de la Ramaz Mieussy Haute-Savoie

Route touristique du Col de la Ramaz 74440 Mieussy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Col mythique du Tour de France, il permet de passer du plateau de Sommand à celui de Praz de Lys. Point de vue exceptionnel sur la chaîne du Mont Blanc.
+33 4 50 34 25 05
English : Col de la Ramaz tourist route
A mythical Tour de France pass, it takes you from the Sommand plateau to the Praz de Lys plateau. Exceptional views of the Mont Blanc chain.
Deutsch :
Mythischer Pass der Tour de France, über den man von der Hochebene von Sommand zur Hochebene von Praz de Lys gelangt. Außergewöhnlicher Aussichtspunkt mit Blick auf die Mont-Blanc-Kette.
Italiano :
Mitico passo del Tour de France, permette di passare dall’altopiano di Sommand all’altopiano di Praz de Lys. Vista eccezionale sulla catena del Monte Bianco.
Español :
Paso mítico del Tour de Francia, permite pasar de la meseta de Sommand a la de Praz de Lys. Vista excepcional de la cadena del Mont Blanc.
