Route touristique Héritage Médiéval Fiquefleur-Équainville Eure

Route touristique Héritage Médiéval 27210 Fiquefleur-Équainville Eure Normandie

La route touristique Héritage Médiéval vous propose un road trip autour de 12 monuments civils militaires et religieux dont les périodes de constructions remontent à la période anglo-normande du duché de Normandie comprise entre les Xe et XIIIe siècles (911-1204). Le périple prend naissance indifféremment à Honfleur ou Bernay et traverse les Pays Risle-Estuaire et Risle-Charentonne sur une distance d’environ 90 kms.

Véritable fil rouge sur une grande partie du parcours, la Risle fut le théâtre de nombreux faits d’armes et d’une vie commerciale intense dès le début de l’invasion de l’ancienne Neustrie par les Vikings qui donnèrent leur nom à la Normandie (terre des hommes du nord). Elle fut, en outre, utilisée pour le transport des matériaux nécessaires à la construction des drakkars utilisés par les Normands lors de la conquête de l’Angleterre en 1066. Formant le second rideau de défense de la Normandie dans les dernières années du duché, avant son annexion au royaume de France en 1204, les châteaux de la Risle étaient intégrés au dispositif de défense établi par Jean sans Terre (1166-1216).

Tout au long du parcours, découvrez des monuments authentiques, abbayes, châteaux, demeures, inscrits ou classés M.H, et dont la plupart n’ont pas fait l’objet de transformations aux cours des siècles.

Héritage Médiéval ne se réduit pas à valoriser un ensemble de sites historiques. La structure y associe l’entité forte de ce territoire au travers de ses personnages historiques clés, initiateurs de la plupart des monuments, détenteurs du pouvoir et rayonnant sur de vastes territoires durant la période ducale.

Héritage Médiéval vous accueille toute l’année avec votre véhicule ou à vélo (voie verte), sans aucun droit de visite et met à votre disposition, gracieusement, auprès des Offices de Tourisme et des établissements hôteliers ou de restauration répertoriés, un Road Book bilingue, véritable outil vous permettant d’évoluer sur le parcours et de vous situer au gré de vos pérégrinations. Sur chaque site, vous découvrirez un panneau historique agrémenté de QR codes et visites virtuelles qui vous permettra, en outre, de vous situer sur le parcours. Egalement à votre disposition un site web dédié agrémenté de l’historique du territoire https://www.amcp27.fr.

https://www.amcp27.fr/ +33 7 88 19 83 31

English : Route touristique Héritage Médiéval

The Héritage Médiéval tourist route offers a road trip around 12 civil, military and religious monuments built during the Anglo-Norman period of the Duchy of Normandy between the 10th and 13th centuries (911-1204). The tour starts in either Honfleur or Bernay, and crosses the Pays Risle-Estuaire and Risle-Charentonne over a distance of some 90 kms.

A common thread running through much of the route, the Risle was the scene of many feats of arms and intense commercial activity from the very beginning of the Viking invasion of ancient Neustria, which gave its name to Normandy (the land of the Northmen). It was also used to transport the materials needed to build the longships used by the Normans to conquer England in 1066. Forming the second line of defense for Normandy in the last years of the duchy, before its annexation to the kingdom of France in 1204, the Risle castles were part of the defense system established by John Lackland (1166-1216).

Along the way, you’ll discover authentic monuments, abbeys, castles and mansions, listed or classified as historic monuments, most of which have remained unchanged over the centuries.

Héritage Médiéval is more than just a collection of historic sites. The structure associates the strong entity of this territory through its key historical figures, initiators of most of the monuments, holders of power and radiating over vast territories during the ducal period.

Héritage Médiéval welcomes you all year round in your own vehicle or by bike (green route), with no admission fee, and provides you with a bilingual Road Book, free of charge, at Tourist Offices and listed hotels and restaurants, to help you find your way around the route and locate your way as you go. At each site, you’ll find a historical panel, complete with QR codes and virtual tours, to help you find your way around the route. There’s also a dedicated website with a history of the area: https://www.amcp27.fr.

Deutsch :

Die Route Héritage Médiéval bietet Ihnen einen Roadtrip zu 12 zivilen, militärischen und religiösen Bauwerken aus der anglonormannischen Periode des Herzogtums der Normandie zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert (911-1204). Die Reise beginnt in Honfleur oder Bernay und führt über eine Strecke von etwa 90 km durch die Landschaften Risle-Estuaire und Risle-Charentonne.

Die Risle zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Strecke und war seit Beginn der Invasion des alten Neustrien durch die Wikinger, die der Normandie (Land der Nordmänner) ihren Namen gaben, Schauplatz zahlreicher kriegerischer Ereignisse und eines regen Handelslebens. Außerdem wurde sie für den Transport von Material für den Bau der Drakkars genutzt, die die Normannen bei der Eroberung Englands im Jahr 1066 einsetzten. Die Schlösser der Risle bildeten in den letzten Jahren des Herzogtums Normandie vor seiner Annexion durch das Königreich Frankreich im Jahr 1204 den zweiten Verteidigungsvorhang der Normandie und waren Teil des von Johann ohne Land (1166-1216) errichteten Verteidigungssystems.

Entlang des Weges entdecken Sie authentische Bauwerke wie Abteien, Schlösser und Herrenhäuser, die als Kulturdenkmäler eingetragen oder klassifiziert sind und von denen die meisten im Laufe der Jahrhunderte nicht umgebaut wurden.

Mittelalterliches Erbe ist mehr als nur die Aufwertung einer Reihe von historischen Stätten. Die Struktur verbindet die starke Einheit dieses Gebiets mit seinen historischen Schlüsselfiguren, die die meisten Denkmäler errichtet haben, die Macht innehatten und während der Herzogszeit über weite Gebiete ausstrahlten.

Héritage Médiéval empfängt Sie das ganze Jahr über mit Ihrem Fahrzeug oder mit dem Fahrrad (grüner Weg), ohne jegliche Besuchsgebühr, und stellt Ihnen in den Fremdenverkehrsbüros und den aufgelisteten Hotel- und Gastronomiebetrieben kostenlos ein zweisprachiges Road Book zur Verfügung, das Ihnen hilft, sich auf der Strecke zurechtzufinden und Ihren Standort auf Ihrer Wanderung zu bestimmen. An jedem Standort finden Sie eine historische Tafel mit QR-Codes und virtuellen Besichtigungen, die Ihnen helfen, sich auf der Strecke zu orientieren. Außerdem steht Ihnen eine spezielle Website mit der Geschichte des Gebiets zur Verfügung: https://www.amcp27.fr.

Italiano :

L’itinerario turistico Héritage Médiéval vi porta in giro per 12 monumenti civili, militari e religiosi costruiti durante il periodo anglo-normanno del Ducato di Normandia tra il X e il XIII secolo (911-1204). Il percorso inizia a Honfleur o a Bernay e attraversa i Pays Risle-Estuaire e Risle-Charentonne su una distanza di circa 90 km.

Filo conduttore di gran parte del percorso, la Risle è stata teatro di numerosi fatti d’arme e di un’intensa attività commerciale fin dai tempi dell’invasione dell’antica Neustria da parte dei Vichinghi, che hanno dato il loro nome alla Normandia (terra dei settentrionali). Fu anche utilizzata per trasportare i materiali necessari alla costruzione dei drakkar usati dai Normanni quando conquistarono l’Inghilterra nel 1066. Seconda linea di difesa della Normandia negli ultimi anni del ducato, prima della sua annessione al regno di Francia nel 1204, i castelli della Risle facevano parte del sistema di difesa istituito da John Lackland (1166-1216).

Lungo il percorso, scoprite monumenti autentici, abbazie, castelli e residenze, elencati o classificati come monumenti storici, la maggior parte dei quali non è stata modificata nel corso dei secoli.

L’Héritage Médiéval è più di una semplice raccolta di siti storici. La struttura associa la forte entità di questo territorio attraverso le sue figure storiche chiave, iniziatrici della maggior parte dei monumenti, detentrici del potere e influenti su vasti territori durante il periodo ducale.

L’Héritage Médiéval vi accoglie tutto l’anno con il vostro veicolo o in bicicletta (percorso verde), senza alcun costo di visita, e vi fornisce gratuitamente un Road Book bilingue, disponibile presso gli Uffici del Turismo e gli alberghi e ristoranti convenzionati, per aiutarvi a orientarvi e a posizionarvi durante il percorso. In ogni sito troverete un pannello storico con codici QR e tour virtuali che vi aiuteranno a orientarvi lungo il percorso. C’è anche un sito web dedicato con la storia della zona: https://www.amcp27.fr.

Español :

La ruta turística Héritage Médiéval le lleva a recorrer por carretera 12 monumentos civiles, militares y religiosos construidos durante el periodo anglonormando del Ducado de Normandía entre los siglos X y XIII (911-1204). El itinerario comienza en Honfleur o Bernay y atraviesa el Pays Risle-Estuaire y Risle-Charentonne a lo largo de unos 90 km.

Hilo conductor de gran parte de la ruta, el Risle fue escenario de numerosos hechos de armas y de una intensa actividad comercial desde la época de la invasión de la antigua Neustria por los vikingos, que dieron su nombre a Normandía (tierra de los norteños). También sirvió para transportar los materiales necesarios para construir los drakkars utilizados por los normandos cuando conquistaron Inglaterra en 1066. Segunda línea defensiva de Normandía en los últimos años del ducado, antes de su anexión al reino de Francia en 1204, los castillos de Risle formaban parte del sistema defensivo establecido por John Lackland (1166-1216).

Por el camino, descubra auténticos monumentos, abadías, castillos y residencias, catalogados o clasificados como monumentos históricos, la mayoría de los cuales no han sufrido alteraciones a lo largo de los siglos.

Héritage Médiéval es algo más que una colección de lugares históricos. Su estructura asocia la fuerte entidad de este territorio a través de sus personajes históricos clave, iniciadores de la mayoría de los monumentos, detentadores del poder e influyentes sobre vastos territorios durante el periodo ducal.

Héritage Médiéval le acoge durante todo el año en su propio vehículo o en bicicleta (ruta verde), sin coste de visita, y le proporciona gratuitamente un Libro de Ruta bilingüe, disponible en las Oficinas de Turismo y en los hoteles y restaurantes catalogados, para ayudarle a orientarse y situarse a lo largo del recorrido. En cada lugar encontrará un panel histórico con códigos QR y visitas virtuales que le ayudarán a orientarse en la ruta. También hay un sitio web específico con la historia de la zona: https://www.amcp27.fr.

