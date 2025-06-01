Ruillé-sur-Loir < > Château-du-Loir Loir en Vallée Sarthe

Ruillé-sur-Loir < > Château-du-Loir 72340 Loir en Vallée Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

La Vallée du Loir à vélo tronçon permettant de découvrir le vignoble de la Vallée du Loir.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo

English :

La Vallée du Loir à vélo (Loir Valley by bike): a stretch of road leading through the Loir Valley vineyards.

Deutsch :

La Vallée du Loir à vélo (Das Loir-Tal mit dem Fahrrad): Abschnitt, auf dem man die Weinberge des Loir-Tals entdecken kann.

Italiano :

La Vallée du Loir à vélo (Valle del Loir in bicicletta): scoprite i vigneti della Valle del Loir.

Español :

La Vallée du Loir à vélo (Valle del Loir en bicicleta): descubra los viñedos del valle del Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par eSPRIT Pays de la Loire