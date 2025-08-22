S1 Tour de l’aiguille du fruit depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Sentier piéton S1 Tour de l’aiguille du fruit depuis le Refuge du Saut

Sentier piéton S1 Tour de l’aiguille du fruit depuis le Refuge du Saut Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une grande randonnée au départ du Refuge du Saut, vous permettra de faire le tour complet de l’Aiguille du fruit.

Possibilité de faire une nuit au refuge des Lacs Merlet.

English : S1 Tour of the Aiguille du Fruit from the Refuge du Saut

A long hike starting from the Refuge du Saut, will allow you to do a complete tour of the Aiguille du Fruit.

Possibility of spending a night at the Lacs Merlet refuge.

Deutsch :

Eine große Wanderung von der Refuge du Saut aus ermöglicht es Ihnen, die Aiguille du Fruit vollständig zu umrunden.

Es besteht die Möglichkeit, eine Nacht in der Refuge des Lacs Merlet zu verbringen.

Italiano :

Una lunga escursione dal Refuge du Saut vi porterà fino all’Aiguille du Fruit.

È anche possibile pernottare al rifugio Lacs Merlet.

Español :

Una larga caminata desde el Refugio du Saut le llevará a rodear la Aiguille du Fruit.

También puede pasar la noche en el refugio Lacs Merlet.

