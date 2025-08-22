S2 Tour des lacs Mont Coua depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Sentier piéton S2 Tour des lacs Mont Coua depuis le Refuge du Saut

Sentier piéton S2 Tour des lacs Mont Coua depuis le Refuge du Saut Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une grande randonnée au départ du Refuge du Saut, vous permettra de faire le tour complet des Lacs Mont Coua. Conseil Etre accompagné d’un professionnel, passages techniques et non balisés.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : S2 Tour of the Mont Coua lakes from the Refuge du Saut

A long hike from the Refuge du Saut takes you all the way around Lacs Mont Coua. Tip: Be accompanied by a professional, as the passages are technical and unmarked.

Deutsch :

Eine große Wanderung von der Refuge du Saut aus ermöglicht es Ihnen, die Mont Coua-Seen vollständig zu umrunden. Tipp: In Begleitung eines Fachmanns, technische und nicht markierte Passagen.

Italiano :

Una lunga escursione dal Refuge du Saut vi porterà fino ai Lacs Mont Coua. Consiglio: fatevi accompagnare da un professionista, perché i tratti sono tecnici e non segnalati.

Español :

Una larga caminata desde el Refuge du Saut le llevará a rodear los Lacs Mont Coua. Consejo: Acompáñate de un profesional, ya que los tramos son técnicos y no están señalizados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme