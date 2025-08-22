S3 Tour de l’aiguille du Borgne depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Sentier piéton S3 Tour de l’aiguille du Borgne depuis le Refuge du Saut

Sentier piéton S3 Tour de l’aiguille du Borgne depuis le Refuge du Saut Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une grande randonnée au départ du Refuge du Saut, vous permettra de faire le tour complet de l’Aiguille du Borgne.

Possibilité de faire une ou 2 nuits au refuge du Saut. Conseil Etre accompagné d’un professionnel, passages techniques et non balisés.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : S3 Tour of the Aiguille du Borgne from the Refuge du Saut

A long hike from the Refuge du Saut takes you all the way around the Aiguille du Borgne.

Possibility of spending one or 2 nights at the Refuge du Saut. Tip: Be accompanied by a professional, as the passages are technical and unmarked.

Deutsch :

Eine große Wanderung von der Refuge du Saut aus ermöglicht es Ihnen, die Aiguille du Borgne vollständig zu umrunden.

Es besteht die Möglichkeit, eine oder zwei Nächte in der Refuge du Saut zu verbringen. Tipp: Von einem Profi begleitet werden, technische und nicht markierte Passagen.

Italiano :

Una lunga escursione dal Refuge du Saut vi porterà fino all’Aiguille du Borgne.

Possibilità di trascorrere una o due notti al Refuge du Saut. Suggerimento: farsi accompagnare da un professionista, poiché i passaggi sono tecnici e non segnalati.

Español :

Una larga caminata desde el Refuge du Saut le llevará a rodear la Aiguille du Borgne.

Posibilidad de pasar una o dos noches en el Refuge du Saut. Consejo: Vaya acompañado de un profesional, ya que los pasos son técnicos y no están señalizados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme