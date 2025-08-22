S4 Col du Soufre depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Sentier piéton S4 Col du Soufre depuis le Refuge du Saut

Sentier piéton S4 Col du Soufre depuis le Refuge du Saut Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle randonnée le long du glacier de Gébroulaz au départ du Refuge du Saut, vous permettra d’atteindre le Col du Souffre (2819m) De là possibilité de rejoindre le refuge de Péclet-Polset (prévoir 4h depuis le Refuge du Saut)

English : S4 Col du Soufre from Refuge du Saut

A beautiful hike along the Gébroulaz glacier starting from the Refuge du Saut, will allow you to reach the Col du Souffre (2819m). From there, it is possible to reach the Péclet-Polset refuge (allow 4 hours from the Refuge du Saut)

Eine schöne Wanderung entlang des Gébroulaz-Gletschers von der Refuge du Saut aus führt Sie zum Col du Souffre (2819m). Von dort aus besteht die Möglichkeit, die Péclet-Polset-Hütte zu erreichen (planen Sie 4 Stunden von der Refuge du Saut aus)

Una bella escursione lungo il ghiacciaio del Gébroulaz dal Refuge du Saut vi porterà al Col du Souffre (2819 m), da dove potrete raggiungere il rifugio Péclet-Polset (4 ore dal Refuge du Saut)

Una hermosa caminata a lo largo del glaciar Gébroulaz desde el Refugio du Saut le llevará al Col du Souffre (2819 m), desde donde podrá llegar al refugio Péclet-Polset (prevea 4 horas desde el Refugio du Saut)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme