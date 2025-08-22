S5 Col Rouge depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Sentier piéton S5 Col Rouge depuis le Refuge du Saut

Sentier piéton S5 Col Rouge depuis le Refuge du Saut Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Randonnée d’une bonne demi journée aller retour pour rejoindre le Col rouge (2731m)

Possibilité depuis le Refuge du Saut de rejoindre les refuges de la Vallée de Pralognan Roc de la Pêche (4h30 aller) et refuge Péclet-Polset (5h30 aller).

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : S5 Col Rouge from Refuge du Saut

A good half day’s walk to reach the Col rouge (2731m)

From the Refuge du Saut you can reach the refuges in the Pralognan Valley: Roc de la Pêche (4h30 one way) and the Péclet-Polset refuge (5h30 one way).

Deutsch :

Gut halbtägige Wanderung hin und zurück zum Col rouge (2731m)

Von der Refuge du Saut aus besteht die Möglichkeit, die Hütten im Pralognan-Tal zu erreichen: Roc de la Pêche (4,5 Stunden Hinweg) und Refuge Péclet-Polset (5,5 Stunden Hinweg).

Italiano :

Una buona escursione di mezza giornata per il ritorno al Col Rouge (2731 m)

Dal Refuge du Saut si possono raggiungere i rifugi della valle del Pralognan: il Roc de la Pêche (4h30 a tratta) e il rifugio Péclet-Polset (5h30 a tratta).

Español :

Una buena excursión de medio día de ida y vuelta al Col Rouge (2731 m)

Desde el Refugio du Saut se puede llegar a los refugios del valle de Pralognan: Roc de la Pêche (4h30 ida) y refugio Péclet-Polset (5h30 ida).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme