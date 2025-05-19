S6 Col Chanrouge depuis le Refuge du Saut Les Allues Savoie

Randonnée d’une petite demi journée aller retour pour rejoindre le Col de Chanrouge (2530m) Possibilité depuis le Refuge du Saut de rejoindre les refuges du Grand Plan (2h45 aller) refuge des Lacs Merlet (2h30 aller). Une partie de l’itinéraire GTT.

English : S6 Col Chanrouge from Refuge du Saut

Half-day return hike to the Col de Chanrouge (2530m). From the Refuge du Saut you can reach the Grand Plan hut (2h45 one way) and the Lacs Merlet hut (2h30 one way). Part of the GTT itinerary.

Deutsch :

Halbtageswanderung zum Col de Chanrouge (2530m). Von der Refuge du Saut aus besteht die Möglichkeit, die Refuge du Grand Plan (2:45 Std. Hinweg) und die Refuge des Lacs Merlet (2:30 Std. Hinweg) zu erreichen. Ein Teil der GTT-Route.

Italiano :

Breve escursione di mezza giornata di andata e ritorno al Col de Chanrouge (2530 m). Dal Refuge du Saut è possibile raggiungere il rifugio Grand Plan (2h45 a tratta) e il rifugio Lacs Merlet (2h30 a tratta). Parte dell’itinerario GTT.

Español :

Corta excursión de medio día de ida y vuelta al Col de Chanrouge (2530 m). Desde el Refuge du Saut se puede llegar al refugio de Grand Plan (2h45 ida) y al refugio de Lacs Merlet (2h30 ida). Parte del itinerario GTT.

