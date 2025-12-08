Sablière de Geneuille Geneuille Doubs

Sablière de Geneuille Difficulté moyenne

Anciennement exploitée pour ses granulats, la gravière de Geneuille se présente à vous aujourd’hui comme un site naturel d’exception.

English :

Formerly exploited for its aggregates, the Geneuille gravel pit is now an exceptional natural site.

Deutsch :

Die Kiesgrube von Geneuille wurde früher wegen ihrer Granulate ausgebeutet und präsentiert sich Ihnen heute als ein außergewöhnlicher Naturstandort.

Italiano :

Un tempo sfruttata per i suoi aggregati, la cava di ghiaia di Geneuille è oggi un sito naturale eccezionale.

Español :

Antiguamente explotada por sus áridos, la gravera de Geneuille es hoy un paraje natural excepcional.

