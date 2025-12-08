Sablière de Geneuille Geneuille Doubs
Sablière de Geneuille Gravière de Geneuille 25870 Geneuille Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Anciennement exploitée pour ses granulats, la gravière de Geneuille se présente à vous aujourd’hui comme un site naturel d’exception.
Difficulté moyenne
English :
Formerly exploited for its aggregates, the Geneuille gravel pit is now an exceptional natural site.
Deutsch :
Die Kiesgrube von Geneuille wurde früher wegen ihrer Granulate ausgebeutet und präsentiert sich Ihnen heute als ein außergewöhnlicher Naturstandort.
Italiano :
Un tempo sfruttata per i suoi aggregati, la cava di ghiaia di Geneuille è oggi un sito naturale eccezionale.
Español :
Antiguamente explotada por sus áridos, la gravera de Geneuille es hoy un paraje natural excepcional.
