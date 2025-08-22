Sabotage à la mine sur le carreau de l’Oudon Balade numérique Baludik Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Sabotage à la mine sur le carreau de l’Oudon Balade numérique Baludik

Sabotage à la mine sur le carreau de l’Oudon Balade numérique Baludik Pôle Santé Simone Veil 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’heure est grave, la mine du Carreau de l’Oudon a fait l’objet d’un sabotage ! Une enquête est déclenchée et menée par l’inspecteur Jouin de Paris. Partons sur les traces du ou des saboteur(s)…

English :

The situation is serious: the Carreau de l’Oudon mine has been sabotaged! An investigation is launched, led by Inspector Jouin from Paris. Let’s follow in the footsteps of the saboteur(s)…

Deutsch :

Die Lage ist ernst: In der Mine Carreau de l’Oudon wurde Sabotage verübt! Eine Untersuchung wird ausgelöst und von Inspektor Jouin aus Paris geleitet. Begeben wir uns auf die Spuren des oder der Saboteur(e)…

Italiano :

La situazione è grave: la miniera di Carreau de l’Oudon è stata sabotata! Viene avviata un’indagine, guidata dall’ispettore Jouin di Parigi. Mettiamoci sulle tracce del sabotatore o dei sabotatori…

Español :

La situación es grave: ¡la mina Carreau de l’Oudon ha sido saboteada! Se abre una investigación dirigida por el inspector Jouin de París. Pongámonos en marcha tras la pista del saboteador o saboteadores…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Anjou tourime