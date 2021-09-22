Saint Andiol Verquières L’arbre et le patrimoine Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Saint Andiol Verquières L’arbre et le patrimoine Parking de la Mairie 13670 Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 18000.0 Tarif :

2 boucles d’1h30 à vélo au départ de Saint-Andiol, sur le thème de l’arboriculture dans les plaines de la Durance. Celle-ci vous mènera vers Verquières.

English :

2 loops of 1h30 by bike from Saint-Andiol, on the theme of arboriculture in the plains of the Durance. This one will take you to Verquières.

Deutsch :

zwei 1,5-stündige Fahrradschleifen von Saint-Andiol aus zum Thema Obstanbau in den Ebenen der Durance. Diese führt Sie nach Verquières.

Italiano :

2 percorsi di 1h30 in bicicletta da Saint-Andiol, sul tema dell’arboricoltura nelle pianure della Durance. Questo vi porterà a Verquières.

Español :

2 bucles de 1h30 en bicicleta desde Saint-Andiol, sobre el tema de la arboricultura en las llanuras del Durance. Este le llevará a Verquières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-22 par Provence Tourisme