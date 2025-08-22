Saint André Capcèze Régordane Trail n°2 Villefort Lozère

Saint André Capcèze Régordane Trail n°2 Trail Facile

Saint André Capcèze Régordane Trail n°2 Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Ce n’est pas encore le Sud, mais cet ancien chemin servait au désenclavement sur une faille nord-sud. Ne manquez pas d’y remarquer l’église de Saint-André-Capcèze au toit de tuiles colorées.

English :

It’s not quite south yet, but this old road was used to open up a north-south fault. Don’t miss the Saint-André-Capcèze church with its colorful tiled roof.

Deutsch :

Es ist noch nicht der Süden, aber dieser alte Weg diente der Erschließung auf einer Nord-Süd-Verwerfung. Verpassen Sie nicht die Kirche von Saint-André-Capcèze mit ihrem bunten Ziegeldach.

Italiano :

Non è ancora il sud, ma questa vecchia strada è stata utilizzata per aprire una faglia nord-sud. Da non perdere la chiesa di Saint-André-Capcèze con il suo colorato tetto di tegole.

Español :

Aún no es el sur, pero esta antigua carretera se utilizó para abrir una falla norte-sur. No se pierda la iglesia de Saint-André-Capcèze, con su colorido tejado de tejas.

