Saint-Barthélémy-d’Agenais, dans les coteaux de Guyenne Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne

Saint-Barthélémy-d’Agenais, dans les coteaux de Guyenne 47350 Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16700.0 Tarif :

Ce circuit, offrant de vastes points de vue, permet d’embrasser le paysage vallonné qui l’entoure. Des détours, hors sentier, mènent aux deux plus beaux panoramas de ce parcours.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Barthélémy-d’Agenais, dans les coteaux de Guyenne

This circuit, offering vast points of view, allows to embrace the hilly landscape which surrounds it. Off-trail detours lead to the two most beautiful panoramas on this route.

Deutsch : Saint-Barthélémy-d’Agenais, dans les coteaux de Guyenne

Dieser Rundweg bietet weite Aussichtspunkte, von denen aus man die umliegende Hügellandschaft überblicken kann. Abstecher abseits des Weges führen zu den beiden schönsten Panoramen auf dieser Strecke.

Italiano :

Questo circuito, che offre vasti punti panoramici, permette di abbracciare il paesaggio collinare che lo circonda. Le deviazioni fuori sentiero portano ai due panorami più belli di questo percorso.

Español : Saint-Barthélémy-d’Agenais, dans les coteaux de Guyenne

Este circuito, que ofrece amplios miradores, permite abrazar el paisaje de colinas que lo rodea. Los desvíos fuera del camino conducen a los dos panoramas más hermosos de esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine