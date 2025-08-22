Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature Saint-Caprais-de-Lerm Lot-et-Garonne

Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature A pieds Difficulté moyenne

Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature 47270 Saint-Caprais-de-Lerm Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Outre le départ accidenté, cette randonnée se poursuit tranquillement sur un vaste plateau, s’étendant du centre équestre de Lagravette à la ferme de loubas, juste au dessus du village.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature

Apart from the hilly start, this hike continues quietly on a vast plateau, stretching from the Lagravette riding school to the Loubas farm, just above the village.

Deutsch : Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature

Abgesehen von dem holprigen Start verläuft diese Wanderung ruhig über eine weite Hochebene, die sich vom Reitzentrum Lagravette bis zum Bauernhof von Loubas direkt oberhalb des Dorfes erstreckt.

Italiano :

A parte l’aspra partenza, questa escursione prosegue tranquillamente su un vasto altopiano, che si estende dal centro ippico di Lagravette alla fattoria di Loubas, appena sopra il paese.

Español : Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature

Aparte del accidentado comienzo, esta excursión continúa tranquilamente por una amplia meseta, que se extiende desde el centro ecuestre de Lagravette hasta la granja de Loubas, justo por encima del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine